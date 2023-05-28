В Венеции расследуют причину позеленения воды в Гранд-канале

Полиция Венеции расследует происхождение зеленой жидкости, которая появилась в воскресенье в знаменитом Гранд-канале города.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило итальянское агентство Ansa.

Вода в главном канале Венеции стала флуоресцентно-зеленой в воскресенье в районе моста Риальто, и сейчас власти пытаются выяснить причину.

Фото: Ansa

Региональное агентство по охране окружающей среды получило образцы измененной воды и работает над определением вещества, которое изменило ее цвет.

Префект Венеции созвал экстренное совещание полиции, чтобы понять, что произошло, и изучить возможные контрмеры, сообщило агентство.

Этот инцидент перекликается с недавними эпизодами в Италии, когда экологические группы раскрашивали памятники, в том числе используя растительный уголь, чтобы очернить воду римского фонтана Треви в знак протеста против ископаемого топлива.

Однако, в отличие от предыдущих случаев, ни одна группа активистов не взяла на себя ответственность за то, что произошло в Венеции.

Напомним, в прошлом году в Венеции объявили охоту на "идиотов", которые занимались серфингом в Гранд-канале.