Белград і Приштина не змогли домовитися про зниження напруженості на півночі Косова

Лідери Косова і Сербії не змогли домовитися про те, як знизити напруженість у районах, де більшість населення становлять серби.

Про це заявив глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Боррель заявив, що на зустрічі з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті і президентом Сербії Александаром Вучичем він висловив "серйозне занепокоєння ситуацією на півночі Косова" після виборів "з дуже низькою явкою".

Він закликав сторони до компромісу і попередив, що будь-яка подальша ескалація може "підірвати" виконання угоди про нормалізацію відносин, яку підтримує ЄС.

Вучич і Курті не змогли домовитися про рамки забезпечення більшої автономії для муніципалітетів з сербською більшістю, що є умовою, яку серби поставили для участі в косовських інституціях.

Курті заявив журналістам, що проєкт пропозиції про більшу автономію для муніципалітетів з сербською більшістю, який був представлений на зустрічі у вівторок, не відповідає конституції Косова і не може бути прийнятий.

"Я дуже стурбований, – сказав Вучич журналістам. "Очевидно, що Приштина не хоче виконувати свої зобов'язання", – додав він, маючи на увазі асоціацію сербських муніципалітетів.

Однак у вівторок обидві сторони пообіцяли працювати разом над пошуком місць поховань часів війни в Косові, щоб ідентифікувати останки тих, хто досі вважається зниклими безвісти під час конфлікту 1998-99 років.

Обидві сторони погодилися обмінюватися документами, в тому числі засекреченими, а також використовувати супутникові дані та інші технології для виявлення місць ймовірних масових поховань.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті зустрілися у вівторок, 2 травня, в Брюсселі, щоб продовжити переговори про реалізацію підтриманого Євросоюзом плану про нормалізацію відносин.

27 лютого глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель опублікував повний текст пропозиції Євросоюзу щодо нормалізації відносин між Косовом та Сербією. Вона містить пункти про взаємне визнання документів і державних символів, а також згоду Белграда не перешкоджати Приштині вступати до міжнародних організацій.

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