Белград и Приштина не смогли договориться о снижении напряженности на севере Косово

Лидеры Косово и Сербии не смогли договориться о том, как снизить напряженность в районах, где большинство населения составляют сербы.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Боррель заявил, что на встрече с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александаром Вучичем он выразил "серьезную обеспокоенность ситуацией на севере Косово" после выборов "с очень низкой явкой".

Он призвал стороны к компромиссу и предупредил, что любая дальнейшая эскалация может "подорвать" выполнение соглашения о нормализации отношений, которое поддерживает ЕС.

Вучич и Курти не смогли договориться о рамках обеспечения большей автономии для муниципалитетов с сербским большинством, что является условием, которое сербы поставили для участия в косовских институтах.

Курти заявил журналистам, что проект предложения о большей автономии для муниципалитетов с сербским большинством, который был представлен на встрече во вторник, не соответствует конституции Косово и не может быть принят.

"Я очень обеспокоен, – сказал Вучич журналистам. "Очевидно, что Приштина не хочет выполнять свои обязательства", – добавил он, имея в виду ассоциацию сербских муниципалитетов.

Однако во вторник обе стороны пообещали работать вместе над поиском мест захоронений времен войны в Косово, чтобы идентифицировать останки тех, кто до сих пор считается пропавшими без вести во время конфликта 1998-99 годов.

Обе стороны согласились обмениваться документами, в том числе засекреченными, а также использовать спутниковые данные и другие технологии для выявления мест вероятных массовых захоронений.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти встретились во вторник, 2 мая, в Брюсселе, чтобы продолжить переговоры о реализации поддержанного Евросоюзом плана о нормализации отношений.

27 февраля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель опубликовал полный текст предложения Евросоюза по нормализации отношений между Косовом и Сербией. Оно содержит пункты о взаимном признании документов и государственных символов, а также согласие Белграда не препятствовать Приштине вступать в международные организации.

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