Канада відправила в Україну обладнання для розмінування на $16,5 млн
Середа, 3 травня 2023, 19:16
Україна отримала від Канади першу партію обладнання для розмінування загальною вартістю 22,5 мільйона канадських доларів (16,53 мільйона доларів США).
Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter оголосило посольство Канади в Україні.
Дипломатичне представництво зазначило, що обладнання для розмінування отримала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Ці транспортні засоби будуть використовувати для розмінування фермерських полів, аби відновити їхнє використання й сприяти зміцненню продовольчої безпеки", – йдеться в повідомленні.
Canada’ s first delivery of CAD 22.5 million in demining equipment for the @SESU_UA! These vehicles will be used to clear farmland, returning it to productive use and helping restore food security. #StandWithUkraine #landmines #Ukraine #Canada #OttawaConvention pic.twitter.com/eeKJAVUIlU— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) May 3, 2023
Нагадаємо, у грудні 2022 року Канада оголосила про надання Україні партії обладнання для розмінування вартістю 11 мільйонів доларів США, а пізніше – збільшила її ще на 5,6 мільйона.
Йдеться про саперні костюми для захисту українських саперів, а також фінансування для сучасних систем розмінування з дистанційним управлінням. Обладнання допоможе виявляти та знешкоджувати наземні міни, нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні пристрої.
Окремо Канада оголошувала, що виділить понад $32 мільйони на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації в Україні.