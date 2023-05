Канада відправила в Україну обладнання для розмінування на $16,5 млн

Україна отримала від Канади першу партію обладнання для розмінування загальною вартістю 22,5 мільйона канадських доларів (16,53 мільйона доларів США).

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter оголосило посольство Канади в Україні.

Дипломатичне представництво зазначило, що обладнання для розмінування отримала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Ці транспортні засоби будуть використовувати для розмінування фермерських полів, аби відновити їхнє використання й сприяти зміцненню продовольчої безпеки", – йдеться в повідомленні.

