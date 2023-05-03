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Канада отправила в Украину оборудование для разминирования на $16,5 млн

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Среда, 3 мая 2023, 19:16

Украина получила от Канады первую партию оборудования для разминирования общей стоимостью 22,5 миллиона канадских долларов (16,53 миллиона долларов США).

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter объявило посольство Канады в Украине.

Дипломатическое представительство отметило, что оборудование для разминирования получила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Эти транспортные средства будут использоваться для разминирования фермерских полей, чтобы восстановить их использование и способствовать укреплению продовольственной безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2022 года Канада объявила о предоставлении Украине партии оборудования для разминирования стоимостью 11 миллионов долларов США, а позже – увеличила ее еще на 5,6 миллиона.

Речь идет о саперных костюмах для защиты украинских саперов, а также финансирование для современных систем разминирования с дистанционным управлением. Оборудование поможет выявлять и обезвреживать наземные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные устройства.

Отдельно Канада объявляла, что выделит более $32 миллионов на поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации в Украине.

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