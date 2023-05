Канада отправила в Украину оборудование для разминирования на $16,5 млн

Украина получила от Канады первую партию оборудования для разминирования общей стоимостью 22,5 миллиона канадских долларов (16,53 миллиона долларов США).

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter объявило посольство Канады в Украине.

Дипломатическое представительство отметило, что оборудование для разминирования получила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Эти транспортные средства будут использоваться для разминирования фермерских полей, чтобы восстановить их использование и способствовать укреплению продовольственной безопасности", – говорится в сообщении.

