У Бельгії затримали групу чеченців, підозрюваних у плануванні теракту
Бельгійська поліція затримала сімох людей за підозрою у підготовці терористичної атаки.
Про це повідомила прокуратура Бельгії у четвер, пише "Європейська правда" з посиланням на De Standaard.
Відомо, що підозрювані обговорювали кілька сценаріїв атаки у Бельгії, але ще не визначилися з метою.
"Говорили про будівлі НАТО, але на цей момент ці плани не виглядають дуже конкретними", – сказав представник прокуратури газеті.
Майже всі підозрювані мають чеченське походження. Троє є громадянами Бельгії та належать до групи затятих прихильників терористичної "Ісламської держави". Деякі з них раніше були судимі за незначні правопорушення.
Затримання відбулися після того, як поліція провела рейди в кількох місцях у Західній Фландрії та Генті в рамках розслідування тероризму.
Слідчий суддя пізніше ухвалить рішення про те, чи постануть підозрювані перед судом. Їм можуть інкримінувати замах на вбивство, участь у діяльності терористичної групи та підготовку теракту.
В березні поліція Бельгії затримала вісьмох радикалів за підсумками розслідування про підготовку терористичного акту на території країни.