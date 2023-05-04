В Бельгии задержали группу чеченцев, подозреваемых в планировании теракта

Бельгийская полиция задержала семь человек по подозрению в подготовке террористической атаки.

Об этом сообщила прокуратура Бельгии в четверг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на De Standaard.

Известно, что подозреваемые обсуждали несколько сценариев атаки в Бельгии, но еще не определились с целью.

"Говорили о зданиях НАТО, но на данный момент эти планы не выглядят очень конкретными", – сказал представитель прокуратуры газете.

Почти все подозреваемые имеют чеченское происхождение. Трое являются гражданами Бельгии и принадлежат к группе ярых сторонников террористического "Исламского государства". Некоторые из них ранее были судимы за незначительные правонарушения.

Задержания произошли после того, как полиция провела рейды в нескольких местах в Западной Фландрии и Генте в рамках расследования терроризма.

Следственный судья позже примет решение о том, предстанут ли подозреваемые перед судом. Им могут инкриминировать покушение на убийство, участие в деятельности террористической группы и подготовку теракта.

В марте полиция Бельгии задержала восьмерых радикалов по итогам расследования о подготовке террористического акта на территории страны.