В Бельгии задержали группу чеченцев, подозреваемых в планировании теракта
Бельгийская полиция задержала семь человек по подозрению в подготовке террористической атаки.
Об этом сообщила прокуратура Бельгии в четверг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на De Standaard.
Известно, что подозреваемые обсуждали несколько сценариев атаки в Бельгии, но еще не определились с целью.
"Говорили о зданиях НАТО, но на данный момент эти планы не выглядят очень конкретными", – сказал представитель прокуратуры газете.
Почти все подозреваемые имеют чеченское происхождение. Трое являются гражданами Бельгии и принадлежат к группе ярых сторонников террористического "Исламского государства". Некоторые из них ранее были судимы за незначительные правонарушения.
Задержания произошли после того, как полиция провела рейды в нескольких местах в Западной Фландрии и Генте в рамках расследования терроризма.
Следственный судья позже примет решение о том, предстанут ли подозреваемые перед судом. Им могут инкриминировать покушение на убийство, участие в деятельности террористической группы и подготовку теракта.
В марте полиция Бельгии задержала восьмерых радикалов по итогам расследования о подготовке террористического акта на территории страны.