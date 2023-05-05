Криза в Португалії: президент зробив попередження прем'єру, але парламент не розпустив

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза зробив у четвер нове суворе попередження прем'єр-міністру після того, як розрив між ними поставив країну на межу повномасштабної політичної кризи, але утримався від використання своїх повноважень для розпуску парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Зважаючи на всі обставини, я й надалі надаватиму перевагу гарантіям інституційної стабільності", оскільки Португалія бореться з високою інфляцією та відсотковими ставками, сказав консервативний президент у телевізійному зверненні до нації.

Перспектива того, що будь-які дострокові вибори призведуть до підвішеного парламенту і нестабільного уряду, ймовірно, завадила президенту вдатися до більш радикальних заходів, кажуть аналітики.

Але він сказав, що уряд соціалістичної більшості має докласти зусиль, щоб зберегти свій авторитет, і що він буде більш наполегливим у своїх відносинах з з ним.

У середу опозиційні партії закликали президента використати свою владу для розпуску парламенту після того, як прем'єр-міністр Антоніу Кошта відхилив пропозицію міністра інфраструктури Жоао Галамби піти у відставку в ході скандалу, що поглиблюється навколо державної авіакомпанії TAP, образивши Ребелу де Созу.

"Уряд не взяв на себе відповідальність, яку він повинен був взяти, замінивши міністра інфраструктури", – сказав Ребелу де Соза.

"Політична та адміністративна відповідальність має важливе значення для того, щоб португальці вірили в тих, хто ними керує ... Те, що сталося, матиме інші наслідки в майбутньому, мені доведеться бути більш уважним до питання політичної та адміністративної відповідальності уряду", – сказав він.

Президент співпрацює з прем'єр-міністром з моменту його першого обрання президентом у 2016 році, всього через кілька місяців після вступу Кошти на посаду.

Однак з початку третього поспіль терміну Кошти в січні 2022 року Ребелу де Соза демонструє зростаючий дискомфорт, критикуючи відсутність нових облич в його уряді, який, за його словами, виглядає "зношеним і втомленим", а їхні розбіжності поглибилися цього року.

Оскільки зростання вже сповільнюється по всій Європі, урядова криза також ускладнить розподіл життєво важливих фондів ЄС для відновлення після пандемії в Португалії.

Соціалісти Кошти здобули абсолютну парламентську більшість у січні 2022 року, але його третій уряд поспіль стикається з проблемами.

Понад 10 міністрів і держсекретарів залишили свої посади за останній рік, принаймні дві відставки пов'язані зі скандалом в авіакомпанії TAP, що виник через нерегулярну виплату вихідної допомоги члену правління, який розкрив те, що критики називають збоями в комунікації та прийнятті рішень в уряді.

Ребелу де Соза, професор права, колишній політичний коментатор і колишній лідер Соціал-демократичної партії – головного конкурента соціалістів – здобув перемогу у 2021 році з великим відривом.