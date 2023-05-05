Кризис в Португалии: президент сделал предупреждение премьеру, но парламент не распустил

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза сделал в четверг новое строгое предупреждение премьер-министру после того, как разрыв между ними поставил страну на грань полномасштабного политического кризиса, но воздержался от использования своих полномочий для роспуска парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Учитывая все обстоятельства, я и в дальнейшем буду отдавать предпочтение гарантиям институциональной стабильности", поскольку Португалия борется с высокой инфляцией и процентными ставками, сказал консервативный президент в телевизионном обращении к нации.

Перспектива того, что любые досрочные выборы приведут к подвешенному парламенту и нестабильному правительству, вероятно, помешала президенту прибегнуть к более радикальным мерам, говорят аналитики.

Но он сказал, что правительство социалистического большинства должно приложить усилия, чтобы сохранить свой авторитет, и что он будет более настойчивым в своих отношениях с ним.

В среду оппозиционные партии призвали президента использовать свою власть для роспуска парламента после того, как премьер-министр Антониу Кошта отклонил предложение министра инфраструктуры Жоао Галамбы уйти в отставку в ходе углубляющегося скандала вокруг государственной авиакомпании TAP, оскорбив Ребелу де Созу.

"Правительство не взяло на себя ответственность, которую оно должно было взять, заменив министра инфраструктуры", – сказал Ребелу де Соза.

"Политическая и административная ответственность имеет важное значение для того, чтобы португальцы верили в тех, кто ими руководит ... То, что произошло, будет иметь другие последствия в будущем, мне придется быть более внимательным к вопросу политической и административной ответственности правительства", – сказал он.

Президент сотрудничает с премьер-министром с момента его первого избрания президентом в 2016 году, всего через несколько месяцев после вступления Кошты в должность.

Однако с начала третьего подряд срока Кошты в январе 2022 года Ребелу де Соза демонстрирует растущий дискомфорт, критикуя отсутствие новых лиц в его правительстве, которое, по его словам, выглядит "изношенным и уставшим", а их разногласия углубились в этом году.

Поскольку рост уже замедляется по всей Европе, правительственный кризис также усложнит распределение жизненно важных фондов ЕС для восстановления после пандемии в Португалии.

Социалисты Кошти получили абсолютное парламентское большинство в январе 2022 года, но его третье правительство подряд сталкивается с проблемами.

Более 10 министров и госсекретарей покинули свои должности за последний год, по крайней мере две отставки связаны со скандалом в авиакомпании TAP, возникшим из-за нерегулярной выплаты выходного пособия члену правления, который раскрыл то, что критики называют сбоями в коммуникации и принятии решений в правительстве.

Ребелу де Соза, профессор права, бывший политический комментатор и бывший лидер Социал-демократической партии – главного конкурента социалистов – одержал победу в 2021 году с большим отрывом.