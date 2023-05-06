Косово получило первые "Байрактары"

Силы безопасности частично признанного Косово получили первые пять ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства – спустя почти семь месяцев после подписания контракта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Klan Kosova.

Косовские войска получили в пользование "около пяти дронов Bayraktar", что превышает их потребности в вооружении. Вместе с беспилотниками прибыли сопутствующие системы управления, говорится в сообщении.

Заинтересованность в Bayraktar в Косово возникла в начале прошлого года, особенно с началом полномасштабного вторжения России в Украину. В конце 2022-го Министерство обороны Косово заключило контракт с производителем.

Bayraktar TB2 – ударный дрон, способный находиться на средней высоте более суток, выслеживая цель для поражения. Основное назначение беспилотника – разведывательные и наблюдательные миссии.

Турецкие дроны впервые зарекомендовали себя в шестинедельной войне за Нагорный Карабах в 2020 году, где их использовал Азербайджан. С началом полномасштабного вторжения Bayraktar TB2 показал свою эффективность и в Украине.

Кроме Косово, этими беспилотниками также заинтересовались и другие страны региона – Сербия, Албания, Румыния.