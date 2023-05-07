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У Туреччині за останні три місяці зафіксували понад 33 тисячі землетрусів

Неділя, 7 травня 2023, 11:40

У Туреччині після руйнівних землетрусів 6 лютого, які забрали життя десятків тисяч людей, зафіксували понад 33 тисячі підземних поштовхів.

Про це повідомляє турецький Директорат із ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD), передає "Європейська правда".

"Після землетрусів 6 лютого у провінції Кахраманмараш, районі Пазарджик (магнітудою 7,7) і районі Ельбістан (магнітудою 7,6) 33 077 землетрусів сталося у період до 6 травня", – йдеться у повідомленні директорату у Twitter.

5 квітня міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу оголосив, що 2,6 мільйона жертв землетрусу живуть у наметах у провінціях, які постраждали від землетрусу. 

Нагадаємо, Програма розвитку ООН оцінює збитки, завдані в результаті руйнівних землетрусів у Туреччині, в суму, що може перевищувати 100 мільярдів доларів.

Унаслідок землетрусів на початку лютого в Туреччині та Сирії загинули понад 52 тисячі людей. 

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.

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