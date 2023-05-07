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В Турции за последние три месяца зафиксировали более 33 тысяч землетрясений

Воскресенье, 7 мая 2023, 11:40

В Турции после разрушительных землетрясений 6 февраля, которые унесли жизни десятков тысяч людей, зафиксировали более 33 тысяч подземных толчков.

Об этом сообщает турецкий Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает "Европейская правда".

"После землетрясений 6 февраля в провинции Кахраманмараш, районе Пазарджик (магнитудой 7,7) и районе Эльбистан (магнитудой 7,6) 33 077 землетрясений произошло в период до 6 мая", – говорится в сообщении директората в Twitter.

5 апреля министр внутренних дел Сулейман Сойлу объявил, что 2,6 миллиона жертв землетрясения живут в палатках в провинциях, пострадавших от землетрясения.

Напомним, Программа развития ООН оценивает ущерб, нанесенный в результате разрушительных землетрясений в Турции, в сумму, которая может превышать 100 миллиардов долларов.

В результате землетрясений в начале февраля, которые затронули Турцию и Сирию, погибли более 52 тысяч человек.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

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Турция стихийные бедствия