В Турции за последние три месяца зафиксировали более 33 тысяч землетрясений
В Турции после разрушительных землетрясений 6 февраля, которые унесли жизни десятков тысяч людей, зафиксировали более 33 тысяч подземных толчков.
Об этом сообщает турецкий Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает "Европейская правда".
"После землетрясений 6 февраля в провинции Кахраманмараш, районе Пазарджик (магнитудой 7,7) и районе Эльбистан (магнитудой 7,6) 33 077 землетрясений произошло в период до 6 мая", – говорится в сообщении директората в Twitter.
6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık (Mw 7.7) ve Elbistan (Mw 7.6) depremlerinden sonra— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 6, 2023
➡️ 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 3️⃣3️⃣.0️⃣7️⃣7️⃣ deprem meydana gelmiştir.
➡️ Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat… pic.twitter.com/wh9GCwzKmD
5 апреля министр внутренних дел Сулейман Сойлу объявил, что 2,6 миллиона жертв землетрясения живут в палатках в провинциях, пострадавших от землетрясения.
Напомним, Программа развития ООН оценивает ущерб, нанесенный в результате разрушительных землетрясений в Турции, в сумму, которая может превышать 100 миллиардов долларов.
В результате землетрясений в начале февраля, которые затронули Турцию и Сирию, погибли более 52 тысяч человек.
Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.