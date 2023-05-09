Анкара назвала нову дату перемовин щодо "зернової угоди"

Анкара оголосила нові дати перемовин щодо майбутнього Чорноморської зернової ініціативи за участі України, РФ і Туреччини, які так і не відбулися минулого тижня.

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що перемовини представників України, Росії, Туреччини та ООН плануються 10-11 травня у Стамбулі. Плануються багатосторонні і двосторонні зустрічі.

"Буде обговорюватися продовження "зернової угоди", що особливо важлива для малозабезпечених країн. Також відбудеться детальний розгляд питання про безпечне повернення торговельних суден Туреччини і їхніх команд, які заблоковані в Україні в умовах конфлікту", – йдеться у повідомленні міністерства.

Спершу як можливу дату називали середу 3 травня, згодом турецька сторона повідомляла про 5 травня, але, наскільки відомо, переговори тоді так і не відбулися.

Як відомо, в останній момент перед завершенням попереднього терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів (до 18 травня) – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.

Нещодавно МЗС Росії Сергєй Лавров вкотре заявив, що ситуація довкола Чорноморської зернової ініціативи зайшла у глухий кут, та звинуватив у цьому Захід.