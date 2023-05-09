Анкара назвала новую дату переговоров по "зерновой сделке"

Анкара объявила новые даты переговоров относительно будущего Черноморской зерновой инициативы с участием Украины, РФ и Турции, которые так и не состоялись на прошлой неделе.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры представителей Украины, России, Турции и ООН планируются 10-11 мая в Стамбуле. Планируются многосторонние и двусторонние встречи.

"Будет обсуждаться продолжение "зерновой сделки", которая особенно важна для малообеспеченных стран. Также состоится детальное рассмотрение вопроса о безопасном возвращении торговых судов Турции и их команд, которые заблокированы в Украине в условиях конфликта", – говорится в сообщении министерства.

Сначала как возможную дату называли среду 3 мая, впоследствии турецкая сторона сообщала о 5 мая, но, насколько известно, переговоры тогда так и не состоялись.

Как известно, в последний момент перед завершением предыдущего срока действия "зернового соглашения" 18 марта его все же продлили. Однако Москва вскоре заявила, что согласовала продление только на 60 дней (до 18 мая) – половину стандартного срока 120 дней, и пригрозила расторжением договоренности, если не будут выполнены ее требования.

Недавно МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что ситуация вокруг Черноморской зерновой инициативы зашла в тупик, и обвинил в этом Запад.