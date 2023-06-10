Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв передати Україні російський транспортний літак Ан-124, затриманий минулого року у Канаді в аеропорту Торонто.

Про він сказав в суботу на пресконференції під час візиту до Києва, його цитує "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні через законодавство, яке ми ухвалили, ми конфіскуємо цей літак, який був у власності Росії, і починаємо процес передання цього активу Україні, щоб він більше ніколи не використовувався Росією на підтримку війни", – сказав канадський прем'єр.

Як відомо, Канада ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні минулого року там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.

Читайте детальніше у статті: Канадський прецедент: як конфісковані російські активи будуть передані Україні.

Трюдо також повідомив, що Канада візьме участь у багатонаціональних зусиллях з підготовки українських пілотів винищувачів та надасть Києву новий пакет військової допомоги на суму 500 млн канадських доларів ($ 370 млн).