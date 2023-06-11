Підозрюваного у нападі з ножем на дітей у Франції взяли під варту

Підозрюваного в ножовому нападі, в результаті якого четверо дітей і двоє пенсіонерів отримали поранення в четвер у південно-східному французькому місті Аннесі, помістили під варту.

Про це повідомив в суботу місцевий прокурор, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Підозрюваний, сирійський біженець 1991 року народження, перебуває під слідством за замах на вбивство і опір арешту зі зброєю, повідомив прокурор.

Постраждалі вже не перебувають у критичному стані, повідомила прокурор Аннесі Ліне Бонне-Матіс, додавши, що четверо дітей все ще перебувають у лікарні.

Цей напад став першим насильницьким нападом на дітей з 2012 року, коли бойовик Мохаммед Мера застрелив трьох єврейських дітей і одного з їхніх батьків, а потім трьох солдатів у Тулузі в 2012 році.

Підозрюваний мовчав, перебуваючи під вартою в поліції і коли він постав перед суддями, сказав прокурор.

Його оглянув психіатр, який вважає, що його можна утримувати під вартою.

Тести на наркотики та алкоголь були негативними.

"Наразі передчасно оцінювати його мотивацію", – сказала Бонне-Матіс, повторивши, що поки що немає жодних ознак того, що нападник мав терористичні мотиви.

Підозрюваний отримав притулок у Швеції 10 років тому, прибувши з Туреччини. Прокурор повідомила, що чоловік, ймовірно, одружений і має малолітню дитину.

За її словами, він в'їхав до Франції в жовтні 2022 року, проїхавши через Італію і Швейцарію.

Його прохання про надання притулку у Франції було відхилено на тій підставі, що Швеція вже надала йому притулок.

Свідки розповіли слідству, що чули, як підозрюваний кликав "свою дружину, свою дочку" і кричав "Ісус Христос", додала прокурор.

Під час арешту поліція знайшла у нього складаний ніж, два християнські образи, хрест, а також готівку і шведське водійське посвідчення.

Як повідомлялось, у французькому місті Аннесі на сході країни чоловік зі статусом біженця напав з ножем на групу дітей у віці близько 3 років.