Подозреваемого в нападении с ножом на детей во Франции взяли под стражу

Подозреваемого в ножевом нападении, в результате которого четверо детей и двое пенсионеров получили ранения в четверг в юго-восточном французском городе Аннеси, поместили под стражу.

Об этом сообщил в субботу местный прокурор, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Подозреваемый, сирийский беженец 1991 года рождения, находится под следствием за покушение на убийство и сопротивление аресту с оружием, сообщил прокурор.

Пострадавшие уже не находятся в критическом состоянии, сообщила прокурор Аннеси Лине Бонне-Матис, добавив, что четверо детей все еще находятся в больнице.

Это нападение стало первым насильственным нападением на детей с 2012 года, когда боевик Мохаммед Мера застрелил трех еврейских детей и одного из их родителей, а затем трех солдат в Тулузе в 2012 году.

Подозреваемый молчал, находясь под стражей в полиции и когда он предстал перед судьями, сказал прокурор.

Его осмотрел психиатр, который считает, что его можно содержать под стражей.

Тесты на наркотики и алкоголь были отрицательными.

"Пока преждевременно оценивать его мотивацию", – сказала Бонне-Матис, повторив, что пока нет никаких признаков того, что нападающий имел террористические мотивы.

Подозреваемый получил убежище в Швеции 10 лет назад, прибыв из Турции. Прокурор сообщила, что мужчина, вероятно, женат и имеет малолетнего ребенка.

По ее словам, он въехал во Францию в октябре 2022 года, проехав через Италию и Швейцарию.

Его просьба о предоставлении убежища во Франции была отклонена на том основании, что Швеция уже предоставила ему убежище.

Свидетели рассказали следствию, что слышали, как подозреваемый звал "свою жену, свою дочь" и кричал "Иисус Христос", добавила прокурор.

Во время ареста полиция нашла у него складной нож, два христианских образа, крест, а также наличные и шведское водительское удостоверение.

Как сообщалось, во французском городе Аннеси на востоке страны мужчина со статусом беженца напал с ножом на группу детей в возрасте около 3 лет.