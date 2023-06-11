Міноборони Британії: У Бахмуті за кожні захоплені 48 см Росія втрачала одного солдата
Міноборони Британії підрахувало, що за кожні 48 см захопленої території Росія втрачала одного солдата вбитим або пораненим.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у поширеному відомством ролику.
In February 2022, Russia likely planned to complete the capture of the whole of the Donbas region within 10-14 days.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 11, 2023
But in Bakhmut, for every 48cm gained, one of its soldiers has been killed or wounded.
Ukraine fights on.
🇺🇦 #WeStandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/onUlhSoYl7
"У лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів.
Але в Бахмуті на кожні 48 см здобутих позицій припадає один загиблий або поранений. Україна бореться далі" – йдеться у повідомленні Міноборони Британії у Twitter.
Зазначається, що у Бахмуті Росії вдалося просунутися на 29 кілометрів. Але з травня 2022 року РФ втратила тут до 60 тисяч осіб.
Нагадаємо, американські високопосадовці заявили, що українські війська зустріли більший, ніж очікувалося, опір з боку російських військ під час спроби прориву лінії оборони Росії в районі Бахмута в останні дні, але досягли перших успіхів.