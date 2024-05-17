Президентка Молдови розповіла, чому ніколи не приїздила в Придністров'я

Молдовська президентка Мая Санду заявила, що утримується від візитів до Придністровського регіону країни – який вважає себе незалежною державою, – щоб "підтримувати стабільність" по обидва боки Дністра.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу TV8, повідомляє "Європейська правда".

Санду зауважила, що влада в Кишиневі "хоче підтримувати стабільність, особливо в умовах війни в Україні".

"І це не той випадок, щоб дестабілізувати ситуацію. Я впевнена, що з іншого боку (Дністра. – Ред.) будуть дії, які переростуть у дестабілізаційні дії (якщо я приїду. – Ред.)", – додала вона.

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Президентка Молдови також згадала про перешкоди, штучно створені режимом в Тирасполі для в'їзду в сепаратистський регіон.

Санду підкреслила: якщо вона не може зустрітися з жителями лівого берега Дністра, то у неї немає іншого сенсу туди їхати.

Придністров’я, на території якого понад 30 років незаконно перебувають російські військові в порушення суверенітету Молдови, є джерелом регіональної напруженості.

Раніше Санду казала, що сподівається на "геополітичну можливість" вирішити конфлікт у Придністров’ї.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статтях "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я",

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