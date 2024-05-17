ЄС привітав чергову домовленість Азербайджану та Вірменії з делімітації кордону

Речник Європейської комісії з зовнішньополітичних питань Петер Стано привітав прогрес у делімітації кордону між Азербайджаном і Вірменією, досягнутий раніше цього тижня.

Заяву Стано 17 травня опублікувала Європейська служба зовнішніх справ, повідомляє "Європейська правда".

Речник Єврокомісії привітав прогрем у межах процесу делімітації вірмено-азербайджанського кордону й зокрема протокол про узгодження кількох ділянок кордону, підписаний сторонами 15 травня.

"ЄС закликає сторони зробити подальші рішучі кроки для вирішення інших невирішених двосторонніх питань і залишається відданим підтримці зусиль, спрямованих на досягнення стійкого і тривалого миру в регіоні Південного Кавказу", – додав він.

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15 травня відбулась дев'ята зустріч Комісії з питань делімітації державного кордону двох країн, за підсумками якої сторони підписали протокол про узгодження лінії кордону між чотирма селами (Баганіс, Воскепар, Кіранц і Беркабер) в Тавушській області Вірменії та чотирма селами (Баганіс Айрим, Верхня Аскіпара, Хейрімлі та Гізил Гаджили) в Газахському районі Азербайджану.

Вірменські джерела повідомили, що в районі села Кіранц Єреван отримає приблизно 25 гектарів сільськогосподарських земель. На ці ж території перенесуть дорогу, яка опинилася на азербайджанській стороні.

Це стало черговим кроком у процесі делімітації кордону, який фактично почався з середини квітня. Незабаром почалась процедура демаркації кордону – тобто встановлення прикордонних стовпів. До 6 травня там встановили 40 прикордонних стовпів.

Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими. Також Баку і Єреван ведуть переговори про укладання мирної угоди.

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