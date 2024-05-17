Politico: Білий дім не в захваті від запрошення РФ на річницю висадки в Нормандії

Білий дім залишає за Францією право запрошувати представника Росії на урочистості, пов'язані з 80-ю річницею висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни, але не підтримує цієї ідеї.

Про це порталу Politico розповіли два американські посадовці на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

Один із посадовців зазначив, що залишає за урядом Франції, який і організовує святкування в Нормандії, право на ухвалення рішень.

"Але, можливо, це (церемонія. – Ред.) нагадає росіянам, що колись вони справді боролися зі справжніми нацистами, а не з уявними в Україні", – додав він.

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Інший посадовець адміністрації Джо Байдена пояснив, що Білий дім схильний розглядати президента Франції Емманюеля Макрона як людину, яка може мати вплив на Владіміра Путіна, і цінує його дипломатичні зусилля в контексті повномасштабної війни в Україні.

Рішення Парижа запросити російського представника до Нормандії значною мірою розглядалося саме через цю призму, додав він.

Минулого місяця стало відомо, що Франція запросила представника Кремля – але не самого Путіна – взяти участь у заходах до 80-річчя операції союзників. Це створило можливість того, що російський урядовець перетнеться з європейськими лідерами і Байденом.

Рішення викликало обурення серед деяких європейських країн з огляду на те, що Росія вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України, тоді як заходи до дня висадки в Нормандії покликані відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні за збереження демократії.