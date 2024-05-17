Естонія забудує ділянки, які раніше планувала віддати Росії для розмежування кордону
Новини — П'ятниця, 17 травня 2024, 22:51 —
Естонський уряд напередодні ухвалив рішення почати проєктування та будівництво ділянок, які колись планувалося обміняти з Росією відповідно до договору про державний кордон – який так і не був ратифікований.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Ляенеметс пояснив, що в межах договору Естонія мала отримати так званий Саатсеський чобіт, що б спростило рух для естонців у прикордонних зонах, в обмін на такого ж розміру ділянку десь поруч із кордоном.
"Тепер очевидно, що здійснювати такий обмін з Росією ми більше не маємо наміру", – констатував голова естонського МВС, додавши, що "будь-який обмін землею з Росією ми, напевно, не станемо здійснювати ще кілька десятиліть, а то й століть".
Тепер естонська влада почала проєктування нової дороги навколо Саатсеського чобота, аби естонці не були змушені в'їжджати на територію Росії.
"Один бог знає, що може трапитися, якщо людям доведеться там зупинитися і в Росії з'явиться можливість, так би мовити, застосувати силу на своїй території. Я вважаю, це дуже важливе рішення для народу Сетумаа і всієї південно-східної частини країни", – наголосив Ляенеметс.
Міністри закордонних справ Росії та Естонії підписували договори про державний кордон і розмежування морських просторів у 2005 і 2014 році, однак вони так і не були ратифіковані – попри неодноразові обіцянки Москви.
Нещодавно на естонсько-російському кордоні припинив нічну роботу один із пунктів пропуску.