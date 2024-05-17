Естонія забудує ділянки, які раніше планувала віддати Росії для розмежування кордону

Естонський уряд напередодні ухвалив рішення почати проєктування та будівництво ділянок, які колись планувалося обміняти з Росією відповідно до договору про державний кордон – який так і не був ратифікований.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Ляенеметс пояснив, що в межах договору Естонія мала отримати так званий Саатсеський чобіт, що б спростило рух для естонців у прикордонних зонах, в обмін на такого ж розміру ділянку десь поруч із кордоном.

"Тепер очевидно, що здійснювати такий обмін з Росією ми більше не маємо наміру", – констатував голова естонського МВС, додавши, що "будь-який обмін землею з Росією ми, напевно, не станемо здійснювати ще кілька десятиліть, а то й століть".

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Саатсеський чобіт на кордоні Естонії та Росії

Тепер естонська влада почала проєктування нової дороги навколо Саатсеського чобота, аби естонці не були змушені в'їжджати на територію Росії.

"Один бог знає, що може трапитися, якщо людям доведеться там зупинитися і в Росії з'явиться можливість, так би мовити, застосувати силу на своїй території. Я вважаю, це дуже важливе рішення для народу Сетумаа і всієї південно-східної частини країни", – наголосив Ляенеметс.

Міністри закордонних справ Росії та Естонії підписували договори про державний кордон і розмежування морських просторів у 2005 і 2014 році, однак вони так і не були ратифіковані – попри неодноразові обіцянки Москви.

Нещодавно на естонсько-російському кордоні припинив нічну роботу один із пунктів пропуску.