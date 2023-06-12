На парламентських виборах у Чорногорії лідирує проєвропейський рух "Європа зараз", який також виступає за тісніші зв'язки із Сербією, на чолі з колишнім міністром фінансів Мілойко Спаїчем.

Про це свідчать дані екзитполу, який опублікував Центр моніторингу (CеMI), пише "Європейська правда".

Рух "Європа зараз" набирає 25,5% голосів, тобто 23 парламентських місця.

На другому місці йде коаліція "Разом! За майбутнє, яке належить вам" із результатом 22,8% голосів, тобто 22 мандати.

На третьому – коаліція "За майбутнє Чорногорії" – 14,7% (13 мандатів).

Далі йде коаліція "Алекса і Дрітан – Мужність має значення!" – 12,3% або 11 мандатів, на п'ятій сходинці – Бошняцька партія Чорногорії 6,9% або шість мандатів, коаліція із Соціалістичної народної партії Чорногорії та Демократичного альянсу – 3,2% або два мандати.

Парламентські вибори у Чорногорії проходили напередодні і стали першими в республіці після того, як Міло Джуканович, колишній лідер Демократичної партії соціалістів (ДПС), програв президентські вибори в квітні і пішов у відставку після 30 років перебування при владі.

На виборах президента у квітні переміг Яков Мілатович, який представляє рух "Європа зараз". 20 травня він склав присягу й офіційно заступив на посаду.

Детальніше про очікування від виборів читайте у статті Чорногорія в очікуванні нової влади: як парламентські вибори змінять курс країни.