Поліція відпустила колишню главу уряду Шотландії без пред'явлення обвинувачень

Поліція Шотландії без пред'явлення обвинувачень звільнила колишню першу міністерку регіону Ніколу Стерджен, яку раніше затримали у зв'язку з розслідуванням у справі про фінансування Шотландської національної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

"52-річну жінку, яка була заарештована в неділю 11 червня 2023 року як підозрювана у зв'язку з триваючим розслідуванням щодо фінансування Шотландської національної партії, було звільнено без пред'явлення звинувачень до завершення подальшого розслідування", – йдеться у повідомленні поліції.

Після звільнення Стерджен зробила заяву, в якій наполягає на свої невинуватості.

"Опинитися в такій ситуації, в якій я опинилася, будучи впевненою, що не скоїла жодного правопорушення, є шоком і глибоко засмучує мене...Я знаю, що це розслідування є важким для людей, і я вдячна, що так багато людей продовжують вірити в мене і розуміють, що я б ніколи не зробила нічого, що могло б зашкодити ані SNP, ані країні", – зазначила вона.

Напередодні стало відомо, що колишня перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен перебуває під вартою після арешту у зв'язку з розслідуванням у справі фінансів Шотландської національної партії (SNP).

Чоловік Стерджен, колишній виконавчий директор SNP Пітер Мюррелл, був раніше заарештований в рамках розслідування разом з ексскарбником Коліном Бітті. Згодом обох чоловіків звільнили без висунення звинувачень до завершення подальших розслідувань.

Довготривале розслідування пов'язане з витрачанням близько 600 000 фунтів стерлінгів, зібраних прихильниками, які мали бути спрямовані на кампанію за незалежність Шотландії.

Повідомлялося про скарги на те, що ці кошти могли бути використані неналежним чином, оскільки були витрачені на інші цілі.