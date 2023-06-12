Полиция отпустила бывшую главу правительства Шотландии без предъявления обвинений

Полиция Шотландии без предъявления обвинений освободила бывшего первого министра региона Николу Стерджен, которую ранее задержали в связи с расследованием по делу о финансировании Шотландской национальной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"52-летняя женщина, которая была арестована в воскресенье 11 июня 2023 года в качестве подозреваемой в связи с продолжающимся расследованием по финансированию Шотландской национальной партии, была освобождена без предъявления обвинений до завершения дальнейшего расследования", – говорится в сообщении полиции.

После освобождения Стерджен сделала заявление, в котором настаивает на своей невиновности.

"Оказаться в такой ситуации, в которой я оказалась, будучи уверенной, что не совершила никакого правонарушения, является шоком и глубоко расстраивает меня...Я знаю, что это расследование является тяжелым для людей, и я благодарна, что так много людей продолжают верить в меня и понимают, что я бы никогда не сделала ничего, что могло бы навредить ни SNP, ни стране", – отметила она.

Накануне стало известно, что бывший первый министр Шотландии Никола Стерджен находится под стражей после ареста в связи с расследованием по делу финансов Шотландской национальной партии (SNP).

Муж Стерджен, бывший исполнительный директор SNP Питер Мюррелл, был ранее арестован в рамках расследования вместе с экс-казначеем Колином Битти. Впоследствии обоих мужчин освободили без предъявления обвинений до завершения дальнейших расследований.

Длительное расследование связано с расходованием около 600 000 фунтов стерлингов, собранных сторонниками, которые должны были быть направлены на кампанию за независимость Шотландии.

Сообщалось о жалобах на то, что эти средства могли быть использованы ненадлежащим образом, поскольку были потрачены на другие цели.