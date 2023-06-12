Глава МЗС Італії: Путін хоче відновити СРСР, на Україні він не зупиниться

Завданням Заходу є допомогти Україні досягти справедливого миру після війни з Росією, оскільки метою президента РФ є відновлення Радянського союзу, і на Україні він не зупиниться.

Про це глава МЗС Італії Антоніо Таяні сказав в інтерв’ю El Pais, повідомляє "Європейська правда".

"Ми допомагаємо Україні з метою досягнення справедливого миру. І це станеться завдяки свободі й тому, що росіяни підуть звідти. Італійська пропозиція полягала в тому, щоб почати з двох речей. Вільна зона навколо Запорізької електростанції та стабілізація зеленого коридору, щоб зерно могло потрапити до африканських країн і щоб уникнути соціальної та міграційної катастрофи. Це дві цілі, з яких можна почати", – сказав Таяні.

За його словами, допомога Італії не обмежуватиметься військовим рівнем.

"Ми не надсилатимемо літаки, але ми будемо допомагати Україні у відновленні: зараз і пізніше, тому що Україна буде частиною Європейського Союзу", – заявив міністр.

На думку Таяні, усі країни повинні зробити внесок у встановлення миру.

"І Китай також, тому що пропозиція, яку вони зробили, не має позитивних рішень для України. Добре говорити про мир, але якщо росіяни залишаться в Україні, не може бути ніякої угоди", – наголосив він.

"Захист України – це захист Європи. Якщо росіяни переможуть там, то вони почнуть з Молдови. Вони вже спробували це з Грузією... Путін прагне відновити Радянський союз", – сказав міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто наприкінці травня анонсував підготовку чергового пакета військової допомоги Україні.