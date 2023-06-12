Глава МИД Италии: Путин хочет восстановить СССР, на Украине он не остановится

Задача Запада – помочь Украине достичь справедливого мира после войны с Россией, поскольку целью президента РФ является восстановление Советского союза, и на Украине он не остановится.

Об этом глава МИД Италии Антонио Таяни сказал в интервью El Pais, сообщает "Европейская правда".

"Мы помогаем Украине ради достижения справедливого мира. И это произойдет благодаря свободе и тому, что россияне уйдут оттуда. Итальянское предложение заключалось в том, чтобы начать с двух вещей. Свободная зона вокруг Запорожской электростанции и стабилизация зеленого коридора, чтобы зерно могло попасть в африканские страны и чтобы избежать социальной и миграционной катастрофы. Это две цели, с которых можно начать", – сказал Таяни.

По его словам, помощь Италии не будет ограничиваться военным уровнем.

"Мы не будем посылать самолеты, но мы будем помогать Украине в восстановлении: сейчас и позже, потому что Украина будет частью Европейского Союза", – заявил министр.

По мнению Таяни, все страны должны внести вклад в установление мира.

"И Китай также, потому что предложение, которое они сделали, не имеет положительных решений для Украины. Хорошо говорить о мире, но если россияне останутся в Украине, не может быть никакого соглашения", – подчеркнул он.

"Защита Украины – это защита Европы. Если россияне победят там, то они начнут с Молдовы. Они уже попробовали это с Грузией... Путин стремится восстановить Советский союз", – сказал министр.

Напомним, министр обороны Италии Гвидо Крозетто в конце мая анонсировал подготовку очередного пакета военной помощи Украине.