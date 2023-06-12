Міжнародні спостерігачі прокоментували парламентські вибори у Чорногорії

Міжнародні спостерігачі у своєму звіті визнали парламентські вибори у Чорногорії конкурентними, але вказали на певні законодавчі недоліки та риторику й поляризацію ЗМІ, що супроводжувала їх.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке-переказі звіту.

Спільна спостережна місія за виборами у Чорногорії включала спостерігачів від Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи та Європараламенту. Місія налічувала загалом 147 спостерігачів із 27 країн.

Спостерігачі дійшли до висновку, що вибори були організовані добре і чинне законодавство дає можливість для демократичних виборів, попри те, що у ньому залишаються недоліки і проблеми, на які вказували раніше, досі не вирішені.

Керівниця місії Ніна Суомалайнен зазначила, що виборці мали широкий простір для вибору і країна забезпечила дотримання фундаментальних свобод під час кампанії, проте зберігається потреба реформ, щоб усунути існуючі недоліки.

Серед проблем згадують популістську і спрямовану на розкол риторику деяких кандидатів, відсутність розмежування ролі деяких кандидатів як чинних посадовців та як учасників передвиборчої кампанії; питання до неточностей у списку виборців.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у Чорногорії відбулися у неділю 11 червня. Попередньо повідомлялося, що лідирує проєвропейський рух "Європа зараз", який також виступає за тісніші зв'язки із Сербією, на чолі з колишнім міністром фінансів Мілойко Спаїчем.

Детальніше про очікування від виборів читайте у статті Чорногорія в очікуванні нової влади: як парламентські вибори змінять курс країни.