Международные наблюдатели прокомментировали парламентские выборы в Черногории

Международные наблюдатели в своем отчете признали парламентские выборы в Черногории конкурентными, но указали на определенные законодательные недостатки и сопровождавшую их риторику и поляризацию СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике наблюдательной миссии.

Совместная наблюдательная миссия за выборами в Черногории включала наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европараламента. Миссия насчитывала всего 147 наблюдателей из 27 стран.

Наблюдатели пришли к выводу, что выборы были организованы хорошо и действующее законодательство дает возможность для демократических выборов, несмотря на то, что в нем остаются недостатки, и проблемы, на которые указывали ранее, до сих пор не решены.

Руководитель миссии Нина Суомалайнен отметила, что избиратели имели широкое пространство для выбора и страна обеспечила соблюдение фундаментальных свобод во время кампании, однако сохраняется потребность реформ, чтобы устранить существующие недостатки.

Среди проблем упоминают популистскую и направленную на раскол риторику некоторых кандидатов, отсутствие разграничения роли некоторых кандидатов как действующих должностных лиц и как участников предвыборной кампании; вопросы к неточностям в списке избирателей.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Черногории состоялись в воскресенье 11 июня. Предварительно сообщалось, что лидирует проевропейское движение "Европа сейчас", которое также выступает за более тесные связи с Сербией, во главе с бывшим министром финансов Милойко Спаичем.

Подробнее об ожиданиях от выборов читайте в статье Черногория в ожидании новой власти: как парламентские выборы изменят курс страны.