Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

Партнери України вже не мають сумнівів у тому, що Україна не вчиняла дій, які призвели до прориву греблі Каховської гідроелектростанції, але поки не вибудували консенсусу щодо прямої відповідальності за це Росії.

Про це в етері телемарафону в понеділок сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

Голова МЗС стверджує, що в питанні відповідальності Росії за підрив Каховської ГЕС "вибудовується консенсус", але західні ЗМІ, на його думку, неоднозначними заголовками "завдали великої шкодим правді про цю історію".

"Тепер нам доводиться надзусиллями вивертати цю історію в бік правди", – сказав він.

Говорячи про позицію партнерів України щодо відповідальності за події на Каховській ГЕС, Кулеба уточнив, що в них "немає сумнівів, що це не Україна зробила".

"Логіка така: в будь-якому разі винна Росія, оскільки підрив є результатом саме російської агресії проти України. А чи планувався підрив саме такого масштабу чи вони хотіли щось менше зробити і щось пішло не за планом – це ще не встановлено, тут ще зберігаються різні думки", – пояснив він.

"Але те, що це справа рук Росії – тут, як я сказав, вибудовується консенсус", – додав міністр.

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС стався в ніч проти 6 червня. Українська сторона стверджує, що Росія підірвала машинну залу станції, що призвело до прориву греблі й затоплення території по обидва боки Дніпра в Херсонській області.