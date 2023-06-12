Україна прагне створити альянс оборонної промисловості з країнами Заходу – голова МЗС

Київ працює над створенням альянсу оборонних індустрій, який би об’єднав виробничі потужності збройових підприємств України та держав Заходу й допоміг налагодити виробництво сучасної техніки для потреб Збройних Сил.

Як повідомляє "Європейська правда", це в етері телемарафону в понеділок анонсував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами голови МЗС, Україна в останні кілька місяців почала порушувати перед партнерами питання про необхідність альянсу у сфері оборонної промисловості з огляду на все більші потреби Києва в сучасній техніці та її обслуговування.

"Оскільки масштаб війни не зменшується, оскільки ми отримуємо все більше допомоги, все це необхідно обслуговувати. По-друге, нам потрібні нові сучасні розробки: дрони, виробництво високоточних снарядів, багато чого – це теж треба все створювати", – пояснив Кулеба.

Він анонсував організацію "серйозного міжнародного заходу, який дасть імпульс створенню альянсу оборонних індустрій, частиною якого буде Україна, зокрема Міністерство стратегічної промисловості й "Укроборонпром".

Цей альянс покликаний буде вирішити два завдання: забезпечити сталість постачань західної техніки до України, а також інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс України в західну оборонну промисловість.

Нагадаємо, що "Укроборонпром" почав активно співпрацювати із західними державами з початку повномасштабного вторгнення Росії та вже до осені 2022 року уклав угоди з шістьома державами-членами НАТО.

Відомо, серед іншого, про плани спільно з німецьким концерном Rheinmetall відкрити в Україні спільне підприємство в липні, а також домовленості із Чехією та Польщею про ремонт танків.