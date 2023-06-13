США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

США ще на рік продовжили термін дії санкції проти Білорусі через зловмисну діяльність режиму в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву американського президента Джо Байдена, опубліковану пресслужбою Білого дому.

У заяві йдеться, що дії окремих членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність і тривалі зловживання білоруського режиму продовжують становити виключну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США.

"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан у країні, оголошений указом № 13405 щодо Білорусі", – наголосив Байден.

Термін дії обмежень мав завершитися 16 червня.

Нагадаємо, 9 серпня 2022 року Держдепартамент США оголосив про запровадження обмежень щодо 100 білоруських офіційних осіб.

До санкційного списку увійшли особи, які займають високі посади в адміністрації Лукашенка, МВС, Комітеті державної безпеки (КДБ), Центральній виборчій комісії, Генеральній прокуратурі, Головному управлінні Слідчого комітету, Міністерстві транспорту та зв'язку, Головному управлінні боротьби з організованою злочинністю та корупцією, Військово-повітряних силах і Військах протиповітряної оборони.

У Держдепі зазначили, що включені до списку особи були залучені до насильницьких арештів мирних демонстрантів, обшуків будинків та офісів журналістів, представників опозиції та активістів, фальсифікації виборів та інших порушень.