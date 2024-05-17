До МЗС Литви викликали представника РФ через оголошення в розшук низки литовських політиків

До Міністерства закордонних справ Литви напередодні викликали представника російського посольства у зв’язку з оголошенням у розшук в Росії низки литовських політиків.

Про це йдеться в заяві МЗС Литви, повідомляє "Європейська правда".

Представнику посольства РФ заявили, що ці рішення російської суперечать загальноприйнятим нормам міжнародного права, являють собою спробу фальсифікації історичних фактів і демонструють неповагу до Литви.

"Міністерство закордонних справ Литовської Республіки вимагає негайно припинити політично мотивоване переслідування громадян Литовської Республіки", – йдеться у повідомленні.

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Раніше цього тижня Росія оголосила в розшук колишнього начальника поліції Естонії Ельмара Вахера, колишнього міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, а також кількох посадовців Литви, Латвії та Польщі, оскільки проти них порушено кримінальні справи щодо знищення та пошкодження пам'ятників радянським військовим.

Нагадаємо, у лютому Росія оголосила в розшук десятки європейських, зокрема латвійських політиків та посадовців, а також багатьох українських військових і сотні оголошених Москвою "іноземними найманцями" людей, які разом з українцями борються проти російських загарбників.

В російський розшук потрапили 59 із 68 депутатів Сейму, які голосували за вихід із договору про пам'ятники з Росією. Крім того, у розшуку РФ перебувають три чинні міністри Латвії – міністр землеробства Армандс Краузе, міністр фінансів Арвілс Ашераденс, міністр юстиції Інесе Лібіня-Егнере.

Також РФ оголосила у розшук естонську прем'єрку Каю Каллас та держсекретаря Естонії Таймара Петеркопа.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Каллас і Петеркоп оголошені в розшук за "знищення пам'ятників радянським воїнам".

Коментуючи оголошення себе у розшук, Каллас заявила, що не буде мовчати і продовжить рішучу підтримку України.