Сенатори США розійшлись в думках щодо застосування Україною американської зброї для ударів по РФ

Американські сенатори розійшлися в думках щодо того, чи варто Україні застосовувати надану США зброю для ударів по території Росії особливо на тлі нового російського наступу у Харківській області.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, західні партнери надавали зброю Україні для боротьби з російською агресією для застосування її виключно на суверенній українській території.

Журналісти спитали сенаторів, чи має ця позиція змінитися, особливо враховуючи новий наступ окупаційних військ РФ.

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Зокрема, сенатор-демократ Річард Блументаль не виключає, що удари по деяких російських цілях можуть бути виправдані.

"Я підтримую використання Україною наданої американської зброї, відповідно до наших взаємних інтересів. Деякі російські цілі можуть бути виправдані, а інші – ні, я б розглядав їх вибірково. Але загалом це має бути найагресивніше використання зброї, яку ми надаємо", – сказав він.

Сенатор-республіканець Джон Корнін каже, що заборона на використання американської зброї на території Росії є помилковою.

"На мій погляд, адміністрація Байдена, на жаль, намагається керувати на мікрорівні, тим, як Україна захищається. Так само зараз вони намагаються мікроменеджувати тим, як Ізраїль захищається від ХАМАС", – сказав сенатор і додав, що не надання адміністрацією Бадейна далекобійної зброї "дав росіянам перевагу та можливість атакувати Україну, без можливості для українців зупинити їх".

Водночас сенаторка-демократка Теммі Дакворт вважає, що зняття заборони на використання американської зброї за межами України не на часі.

"Я вважаю, що зараз нам потрібно зберегти цю заборону, але ми обов’язково будемо говорити з адміністрацією про наступні кроки", – сказала вона.

За її словами, ініціатива щодо зняття заборони на використання американської зброї для ударів по російських територіях повинна надійти від адміністрації.

Натомість треба надсилати Україні більше підтримки і якомога швидше, додала сенаторка.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва, коментуючи питання застосування Україною зброї від США, заявив, що американська сторона, як і раніше, не авторизує використання американського озброєння для ударів по РФ. Утім, на відміну від попередніх заяв з Білого дому, він не виступив проти таких ударів у принципі.

Водночас у Пентагоні заявили, що позиція США щодо застосування наданої американської зброї в межах України не змінилась.