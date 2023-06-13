У Сербії зросла підтримка членства в ЄС, але вона все ще найнижча у регіоні

Кількість людей, які виступають за вступ Сербії до Європейського Союзу, дещо зросла: 33% заявили, що підтримали б цю ідею, якби референдум відбувся сьогодні.

Про це свідчить останнє опитування громадської думки, проведене компанією Demostat, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з тим же опитуванням, 33% також проголосували б проти вступу Сербії, тоді як 17% сказали, що не голосуватимуть на можливому референдумі. Ще 17% сказали, що не знають або не мають думки з цього приводу.

У попередньому опитуванні, проведеному в грудні минулого року 30% респондентів висловилися за вступ Сербії до ЄС, а 31% – проти. А майже 40% не знали або не відповіли на запитання.

Белград традиційно є більш проєвропейським, ніж решта Сербії.

"Ми можемо констатувати, що кількість тих, хто заявляє про свою прихильність до ЄС, дещо зросла", – каже дослідник Demostat Міломір Мандич, вказуючи на те, що в Белграді таких людей тепер більше 30%.

Однак, за словами Мандича, це невелике зростання є обнадійливим у нинішніх умовах, оскільки домінуючий урядовий наратив не є настільки проєвропейським – це також стосується державної медіаслужби РТС та "інших телевізійних каналів з національною частотою".

Для порівняння, 95,5% албанців виступають за вступ до ЄС, а також 94% громадян Косова, 76% громадян Боснії і Герцеговини та 74% громадян Македонії, згідно з аналогічними нещодавніми опитуваннями.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна проведе дострокові вибори на тлі безупинних протестів опозиції, яка звинувачує його у просуванні "культури насильства" і придушенні демократії.