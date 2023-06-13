Столтенберг впевнений, що у нього буде гідний наступник

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ситуацію із вибором свого наступника на чолі Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу PBS, пише "Європейська правда".

Столтенберг висловив упевненість, що в НАТО оберуть гідного наступника на його місце.

"Я абсолютно впевнений, що цей великий альянс зможе знайти чудового наступника. Зараз я зосереджений на тому, щоб очолювати Альянс до завершення моєї каденції цієї осені. Ми перебуваємо в розпалі війни в Європі. І я зосереджений на цьому. І я впевнений, що…члени Альянсу знайдуть мені наступника", – зазначив він.

Столтенберг додав, що не має "інших планів, окрім як завершити свою роботу на посаді генерального секретаря".

Він нагадав, що очолює НАТО вже дев’ять років замість чотирьох, тому зараз генсеком Альянсу має стати інша людина.

Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запропонував кандидатуру міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса на посаду генсека НАТО безпосередньо президенту США Джо Байдену.

Президент США також зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, яка є ще одним потенційним претендентом на посаду.

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