Столтенберг уверен, что у него будет достойный преемник

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию с выбором своего преемника во главе Альянса.

Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS, пишет "Европейская правда".

Столтенберг выразил уверенность, что в НАТО выберут достойного преемника на его место.

"Я абсолютно уверен, что этот большой альянс сможет найти замечательного преемника. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы возглавлять Альянс до завершения моей каденции этой осенью. Мы находимся в разгаре войны в Европе. И я сосредоточен на этом. И я уверен, что... члены Альянса найдут мне преемника", – отметил он.

Столтенберг добавил, что не имеет "других планов, кроме как завершить свою работу на посту генерального секретаря".

Он напомнил, что возглавляет НАТО уже девять лет вместо четырех, поэтому сейчас генсеком Альянса должен стать другой человек.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность генсека НАТО непосредственно президенту США Джо Байдену.

Президент США также встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая является еще одним потенциальным претендентом на должность.

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