Глава МЗС Латвії: поряд з війною триває і масштабна інформаційна спецоперація РФ

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, якого нещодавно обрали президентом Латвії, пояснив наслідками інформаційної війни повідомлення західних ЗМІ щодо підриву Каховської ГЕС, в яких "сторони звинувачують одна одну".

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми бачимо не лише війну на полі бою. Триває не тільки військова операція. Росія веде також масштабну пропагандистську та інформаційну війну", – зазначив Рінкевичс.

За його словами, росіяни часто навіть не намагаються просунути свої наративи – їм достатньо лише посіяти сумніви.

"І це працює! Мовляв, "не все так однозначно, тут бракує фактів, нам треба більше доказів". Усе це грає на руку російській пропаганді", – зазначив Рінкевичс.

"А особисто я вважаю, що нам треба сприймати це не лише як екологічну катастрофу з величезними людськими втратами, а й розуміти, що триває масштабна інформаційна спецоперація", – додав він.

Зі свого боку він наголосив, що Росія відповідальна за підрив Каховської ГЕС.

Дивіться також відеоверсію інтерв’ю Едгарса Рінкевичса "Європейській правді".