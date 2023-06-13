Глава МИД Латвии: наряду с войной продолжается и масштабная информационная спецоперация РФ

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, которого недавно избрали президентом Латвии, объяснил последствиями информационной войны сообщения западных СМИ о подрыве Каховской ГЭС, в которых "стороны обвиняют друг друга".

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Мы видим не только войну на поле боя. Продолжается не только военная операция. Россия ведет также масштабную пропагандистскую и информационную войну", – отметил Ринкевичс.

По его словам, россияне часто даже не пытаются продвинуть свои нарративы – им достаточно лишь посеять сомнения.

"И это работает! Мол, "не все так однозначно, здесь не хватает фактов, нам надо больше доказательств". Все это играет на руку российской пропаганде", – отметил Ринкевичс.

"А лично я считаю, что нам надо воспринимать это не только как экологическую катастрофу с огромными человеческими потерями, но и понимать, что продолжается масштабная информационная спецоперация", – добавил он.

Со своей стороны он подчеркнул, что Россия ответственна за подрыв Каховской ГЭС.

Смотрите также видеоверсию интервью Эдгарса Ринкевичса "Европейской правде".