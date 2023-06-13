Франція звинуватила Росію в масштабній кампанії з дезінформації: її викрили заздалегідь

Французький орган протидії іноземному впливу VIGINUM викрив онлайн-кампанію з дезінформації проти Франції, в якій брали участь російські суб'єкти, а також державні структури або структури, пов'язані з Росією.

Про це у вівторок заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає "Європейська правда".

За словами очільниці французького МЗС, російська кампанія ґрунтувалась, серед іншого, на створенні фальшивих сайтів, які мали вигляд провідних французьких ЗМІ й офіційних сторінок органів французької влади, а також фальшивих акаунтів у соцмережах.

Оскільки Франція виявила кампанію заздалегідь, відповідні французькі органи влади змогли "вжити захисних і превентивних заходів". Серед іншого, МЗС Франції не допустило викрадення особистих даних зі свого сайту.

"Розслідування VIGINUM виявило численні елементи, що свідчать про участь російських або російськомовних людей та кількох російських компаній у реалізації та проведенні кампанії. VIGINUM також виявив, що кілька державних установ або організацій, пов'язаних із російською державою, брали участь у поширенні певного контенту, створеного в межах кампанії.

Залучення російських посольств та культурних центрів, які взяли активну участь у посиленні цієї кампанії, зокрема через свої акаунти в соцмережах, є ще однією ілюстрацією гібридної стратегії, яку реалізує Росія, щоб підірвати умови для мирних демократичних дискусій і, таким чином, підірвати наші демократичні інституції", – наголосила Колонна.

Вона додала, що Франція засуджує ці дії Росії, які є "не гідними постійного члена Ради безпеки ООН".

"Жодні спроби маніпуляцій не відволікатимуть Францію від підтримки України перед обличчям агресивної війни Росії. Французька влада тісно співпрацює зі своїми партнерами, щоб перемогти гібридну війну Росії", – підкреслила голова французького МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, якого нещодавно обрали президентом Латвії, пояснив наслідками інформаційної війни повідомлення західних ЗМІ щодо підриву Каховської ГЕС, в яких "сторони звинувачують одна одну".