Франция обвинила Россию в масштабной кампании по дезинформации: ее разоблачили заранее

Французский орган противодействия иностранному влиянию VIGINUM разоблачил онлайн-кампанию по дезинформации против Франции, в которой участвовали российские субъекты, а также государственные структуры или структуры, связанные с Россией.

Об этом во вторник заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает "Европейская правда".

По словам главы французского МИД, российская кампания основывалась, среди прочего, на создании фальшивых сайтов, которые имели вид ведущих французских СМИ и официальных страниц органов французской власти, а также фальшивых аккаунтов в соцсетях.

Поскольку Франция обнаружила кампанию заранее, соответствующие французские органы власти смогли "принять защитные и превентивные меры". Среди прочего, МИД Франции не допустил похищения личных данных со своего сайта.

"Расследование VIGINUM выявило многочисленные элементы, свидетельствующие об участии российских или русскоязычных людей и нескольких российских компаний в реализации и проведении кампании. VIGINUM также обнаружил, что несколько государственных учреждений или организаций, связанных с российским государством, участвовали в распространении определенного контента, созданного в рамках кампании.

Привлечение российских посольств и культурных центров, которые приняли активное участие в усилении этой кампании, в частности через свои аккаунты в соцсетях, является еще одной иллюстрацией гибридной стратегии, которую реализует Россия, чтобы подорвать условия для мирных демократических дискуссий и, таким образом, подорвать наши демократические институты", – подчеркнула Колонна.

Она добавила, что Франция осуждает эти действия России, которые являются "недостойными постоянного члена Совета безопасности ООН".

"Никакие попытки манипуляций не будут отвлекать Францию от поддержки Украины перед лицом агрессивной войны России. Французские власти тесно сотрудничают со своими партнерами, чтобы победить гибридную войну России", – подчеркнула глава французского МИД.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, которого недавно избрали президентом Латвии, объяснил последствиями информационной войны сообщения западных СМИ о подрыве Каховской ГЭС, в которых "стороны обвиняют друг друга".