На півдні Франції врятували 70-річну водійку, автомобіль якої впав в урвище: чекала допомоги кілька діб

На півдні Франції рятувальники доставили у лікарню 70-річну жінку, яка кілька днів чекала допомоги після падіння її автомобіля у глибоке урвище біля гірської дороги.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на території муніципалітету Кастаньє, що біля Середземного моря. Дороги у цій місцевості відомі небезпечними крутими поворотами, а у разі падіння авто з обочини шанси вижити незначні.

O. Bonnier / SDIS06

У неділю місцеві мешканці помітили в урвищі білий автомобіль, що вочевидь зазнав аварії, та викликали рятувальників.

Всередині знайшли живою 70-річну жінку, виснажену, але у повній свідомості і майже неушкоджену.

Щоб безпечно розвернути автомобіль та визволити водійку, довелося задіяти гелікоптер.

O. Bonnier / SDIS06

Після госпіталізації уточнили, що жінка не отримала ніяких значних травм і загрози для її життя немає.

Сама жінка каже, що провела у пастці автомобіля п’ять днів. У поліції допускають, що насправді це близько трьох діб, інакше вона не вижила б так довго без води, а рідні мали би почати шукати її одразу. Повідомлення про зникнення надійшло у поліцію за 72 години до того, як автомобіль знайшли.