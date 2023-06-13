На юге Франции через несколько суток спасли 70-летнюю женщину, автомобиль которой упал в ущелье
Вторник, 13 июня 2023, 21:08
На юге Франции спасатели доставили в больницу 70-летнюю женщину, которая несколько дней ждала помощи после падения ее автомобиля с обрыва возле горной дороги.
Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел на территории муниципалитета Кастанье, что у Средиземного моря. Дороги в этой местности известны опасными крутыми поворотами, а в случае падения авто с обочины шансы выжить незначительные.
В воскресенье местные жители заметили в обрыве белый автомобиль, очевидно потерпевший аварию, и вызвали спасателей.
Внутри нашли живой 70-летнюю женщину, истощенную, но в полном сознании и почти невредимую.
Чтобы безопасно развернуть автомобиль и освободить водителя, пришлось задействовать вертолет.
После госпитализации уточнили, что женщина не получила никаких значительных травм и угрозы для ее жизни нет.
Сама женщина говорит, что провела в автомобиле после аварии пять дней. В полиции допускают, что на самом деле это около трех суток, иначе она не выжила бы так долго без воды, а родные должны были бы начать искать ее сразу. Сообщение об исчезновении поступило в полицию за 72 часа до того, как автомобиль нашли.