До Німеччини приїжджає все менше біженців з України

Кількість воєнних біженців, які в'їжджають до Німеччини з України, продовжує зменшуватися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

За даними Центрального реєстру іноземців, у квітні до Німеччини в'їхало близько 19 300 осіб. У травні близько 15 600 осіб прибули до Німеччини у зв'язку з російською агресією в Україні.

За перші три місяці цього року до реєстру було внесено загалом близько 81 600 записів про прибулих з України.

Ці цифри не показують, скільки людей з України покинули Німеччину з початку року, щоб поїхати на батьківщину або в іншу країну ЄС.

Як повідомлялося, станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 мільйона біженців з України.

Найбільше статусів тимчасового захисту надали Німеччина (1 067 755 осіб; 27% від загальної кількості), Польща (976 575; 25%) та Чехія (325 245; 8%).