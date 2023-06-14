В Германию приезжает все меньше беженцев из Украины

Количество военных беженцев, которые въезжают в Германию из Украины, продолжает уменьшаться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

По данным Центрального реестра иностранцев, в апреле в Германию въехало около 19 300 человек. В мае около 15 600 человек прибыли в Германию в связи с российской агрессией в Украине.

За первые три месяца этого года в реестр было внесено всего около 81 600 записей о прибывших из Украины.

Эти цифры не показывают, сколько людей из Украины покинули Германию с начала года, чтобы поехать на родину или в другую страну ЕС.

Как сообщалось, по состоянию на конец марта 2023 года статусом временной защиты в странах ЕС воспользовались 3,9 миллиона беженцев из Украины.

Больше всего статусов временной защиты предоставили Германия (1 067 755 человек; 27% от общего количества), Польша (976 575; 25%) и Чехия (325 245; 8%).