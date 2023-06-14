Сенатор США заблокував продаж систем HIMARS Угорщині через позицію щодо вступу Швеції в НАТО

Старший республіканець у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш заблокував продаж американської зброї Угорщині на суму 735 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Своїми діями сенатор намагається натиснути на Угорщину, яка блокує заявку Швеції на вступ в НАТО.

Ріш хоче змусити Будапешт дати зелене світло розширенню Альянсу напередодні саміту у Вільнюсі.

У своїй заяві для WP сенатор зазначив, що якщо Угорщина хоче отримати пакет озброєння, в який, зокрема входять 24 ракетні системи HIMARS, боєприпаси, технічне обладнання і запчастини, вона повинна схвалити заявку Швеції.

"Вже деякий час я прямо висловлюю угорському уряду своє занепокоєння з приводу його відмови прискорити голосування за вступ Швеції до НАТО. Той факт, що вже червень, а цього досі не зроблено, змусив мене вирішити, що продаж нової американської військової техніки Угорщині буде призупинено", – сказав він.

Усі значні продажі зброї вимагають схвалення голови та провідних членів комітетів у закордонних справах Сенату та Палати представників, перш ніж Держдепартамент публічно повідомить про продаж.

Представник Держдепу відмовився коментувати це питання, заявивши, що відомство не коментує "незавершені угоди з продажу озброєнь".

Туреччина та Угорщина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявку Швеції, що вимагає одностайної ратифікації.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.