Сенатор США заблокировал продажу систем HIMARS Венгрии из-за позиции по вступлению Швеции в НАТО

Старший республиканец в Комитете по международным отношениям Сената США Джим Риш заблокировал продажу американского оружия Венгрии на сумму 735 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Своими действиями сенатор пытается надавить на Венгрию, которая блокирует заявку Швеции на вступление в НАТО.

Риш хочет заставить Будапешт дать зеленый свет расширению Альянса накануне саммита в Вильнюсе.

В своем заявлении для WP сенатор отметил, что если Венгрия хочет получить пакет вооружения, в который, в частности входят 24 ракетные системы HIMARS, боеприпасы, техническое оборудование и запчасти, она должна одобрить заявку Швеции.

"Уже некоторое время я прямо выражаю венгерскому правительству свое беспокойство по поводу его отказа ускорить голосование за вступление Швеции в НАТО. Тот факт, что уже июнь, а этого до сих пор не сделано, заставил меня решить, что продажа новой американской военной техники Венгрии будет приостановлена", – сказал он.

Все значительные продажи оружия требуют одобрения председателя и ведущих членов комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей, прежде чем Госдепартамент публично сообщит о продаже.

Представитель Госдепа отказался комментировать этот вопрос, заявив, что ведомство не комментирует "незавершенные сделки по продаже вооружений".

Турция и Венгрия являются единственными странами-членами НАТО, которые еще не ратифицировали заявку Швеции, требующую единодушной ратификации.

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг ранее в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.