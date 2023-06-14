94% финнов считают важным предоставление гуманитарной помощи Украине

Подавляющее большинство финнов считают, что российское вторжение в Украину увеличило необходимость в сотрудничестве в сфере развития и потребность в предоставлении гуманитарной помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу МИД Финляндии.

94% респондентов полностью согласны или в определенной степени согласны с тем, что для Финляндии важно оказывать гуманитарную помощь Украине.

В целом 85% считают, что вторжение России в Украину увеличивает общую потребность в сотрудничестве в целях развития и гуманитарной помощи по сравнению с 82% годом ранее.

Процент тех, кто считает гуманитарную помощь важной, за последние годы вырос: в этом году 80% финнов считали гуманитарную помощь очень важной или достаточно важной по сравнению с 77% и 68% в 2022 и 2021 годах соответственно. Гуманитарная помощь является частью сотрудничества в целях развития и используется для помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий и вооруженных конфликтов, среди прочего.

Отношение финнов к сотрудничеству в целях развития становится все более разделенным. Восемьдесят процентов женщин считают сотрудничество в целях развития очень важным или достаточно важным, по сравнению с 46 процентами мужчин. В 2022 году соответствующие показатели составляли 76% и 55% соответственно.

Значительная часть респондентов критически относится к сотрудничеству в области развития со странами, которые не осудили вторжение России в Украину. 39% респондентов считают, что сотрудничество в области развития с этими странами должно быть полностью прекращено.

Министерство иностранных дел уже более 20 лет заказывает компанию по исследованию рынка Taloustutkimus для проведения опроса общественного мнения о сотрудничестве в целях развития. В этом году опрос проводился в режиме онлайн-панели с 30 мая по 5 июня 2023 года, и в нем приняли участие 1 152 человека из разных уголков Финляндии.

Напомним, жители Финляндии сейчас считают угрозу агрессивной войны более вероятной, чем три года назад.