Столтенберг: Консультації щодо моделі руху України до НАТО тривають

У НАТО тривають консультації щодо того, яким буде формулювання Вільнюського саміту щодо майбутнього приєднання України до Альянсу, але генсек Столтенберг очікує, що лідери знайдуть "добре рішення".

Про це Столтенберг заявив на пресконференції у середу напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

"Консультації тривають. Я впевнений, що ми знайдемо добре рішення на цьому саміті", – сказав Столтенберг, давши зрозуміти, що наразі союзники не погодили позицію щодо механізму руху України до НАТО.

Він назвав важливим те, що у цьому контексті союзники дійшли згоди щодо низки ключових позицій.

"Союзники дійшли згоди щодо українського членства. Ми погодились, що двері НАТО відчинені… Ми також погодились, що Україна стане членом Альянсу", – сказав генсек.

Він додав, що союзники погодились щодо того, що тільки від України і держав-членів залежить, чи стане вона членом НАТО.

"Зараз для нас пріоритетом є, щоб Україна зберегла себе як незалежна держава", – додав Столтенберг, відзначивши, що для цього НАТО погодить багаторічну програму, яка допоможе Україні перейти від радянських стандартів до стандартів НАТО та стати повністю взаємосумісною з Альянсом.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени Альянсу пообіцяють наростити військову допомогу Україні та зобов'язуються допомагати в довгостроковій перспективі.