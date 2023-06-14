У Сербії затримали трьох поліцейських із Косова, Приштина каже: їх викрали

Сербські правоохоронці в середу заявили про затримання трьох озброєних поліцейських частково визнаного Косова біля кордону між двома країнами, натомість офіційна Приштина стверджує, що поліцейських викрали.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як передає сербський канал РТС, косовських поліцейських виявив і затримав антитерористичний підрозділ поліції Сербії "глибоко в центральній частині" країни. При собі косовські правоохоронці мали автоматичну зброю й GPS-пристрої та були в повному екіпіруванні.

Фото: Міністерство внутрішніх справ Сербії

Сербське Міністерство внутрішніх справ стверджує, що запобігло "спробі так званої поліції Косова вторгнутись на територію центральної Сербії". На цьому тлі президент країни Александар Вучич перервав участь у прийнятті посольства Росії в Белграді й вирушив до своєї резиденції.

Директор Управління у справах Косова й Метохії уряду Сербії Петар Петкович на терміновій пресконференції наполіг, що затримання відбулось на сербській території. Пізніше прокоментувати ситуацію має й сербське МВС.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Косова Джеляль Свечля заявив, що косовських поліцейських викрали сербські силовики, вторгшись на територію країни.

"Без сумніву, наші поліцейські перебували в глибині території Республіки Косово, на стаціонарному блокпосту, виконуючи свої звичайні обов'язки", – підкреслив Свечля, закликавши міжнародну спільноту втрутитись.

Інцидент відбувається на тлі чергового загострення відносин Белграда й Приштини через протести у косовських північних муніципалітетах. Там на проміжних виборах, які серби бойкотували за вказівкою уряду в Белграді, перемогли політики албанського походження явка склала менше ніж 4%. Після виборів у сербських громадах спалахнули протести.

Західні держави звинуватили Косово в небажанні сприяти деескалації й почали застосовувати перші санкції проти країни.

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